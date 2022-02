Camion perde gasolio in Tagenziale, viabilità paralizzata

Dalle ore 18 la Tangenziale di Modena è di fatto bloccata in corsia nord, a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il camion incidentato ha perso carburante sulla sede stradale ed è rimasto bloccato pochi metri prima dell'uscita 11, lo svincolo per Carpi/Campogalliano. Illeso il conducente.

La presenza di gasolio ha costretto l'intervento dei Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Stradale e al personale di Anas.

Alle ore 20 è iniziata la rimozione del mezzo e le operazioni di pulizia dell'asfalto attraverso il filler. Tuttavia la procedura potrebbe richiedere ancora diverso tempo.

La lunga coda è in fase di smaltimento, ma c'è chi è rimasto bloccato per circa de ore in auto.