Incidenti in Tangenziale e in via Nonantolana, mattinata di code

Un martedì mattina molto difficile per chi si muoveva verso il capoluogo provenendo dall'ara nord della provincia. Due incidenti hanno infatti creato molte code sull'asse viario della Tangenziale, della Nazionale per Carpi e di via Nonantolana.

I disagi maggiori sono stati provocati da un tamponamento avvenuto in Tangenziale Carducci, tra le uscite 6 e 7 in direzione di Bologna. Due le auto coinvolte, senza conseguenze per gli automobilisti. L'intervento della Polizia Locale per i rilievi e di Anas per la gestione del traffico e la pulizia della sede stradale ha comportato la riduzione ad una corsia di marcia, creando di fatto una coda unica fino a Ganaceto.

Alle 8.45, invece, un'auto e un camion si sono scontrati in via Nonantolana, zona Torrazzi, di fronte al negozio Agrifer. Lo scontro è avvenuto al centro della carreggiata, mentre il mezzo pesante tagliava la strada. Anche in questo caso il conducente dell'auto non ha riportato conseguenze significative.