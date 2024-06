Auto si ribalta in tangenziale, traffico in tilt alle uscite 14 e 15

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina, dopo le ore 8:30, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale Pirandello, in direzione Sassuolo, tra le uscite 14 e 15. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, provocando il ribaltamento di una delle due vetture.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale ma sembrerebbe che si sia trattato di un tamponamento a seguito del quale la Smart si sarebbe ribaltata sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli. Fortunatamente nessuno degli occupanti delle due vetture ha riportato gravi ferite.

Il traffico sulla tangenziale ha subito notevoli rallentamenti, con code che si sono formate rapidamente. Al momento per consentire tutti gli accertamenti del caso si procede su una sola corsia di marcia