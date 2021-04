Trattore si ribalta in un dirupo, gravissimo il conducente

Incidente sui pendii del monte Pizzicano a metà mattinata. L'eliambulanza ha trasportato il ferito in ospedale

Incidente verso le ore 10.30 di questa mattina lungo un pendio boscoso del monte Pizzicano, fra Ospitaletto di Marano e e San Dalmazio. Per cause da accertare, il conducente di un trattore ha perso il controllo del mezzo che è scivolato in un dirupo, ribaltandosi e schiacciando il conducente nella cabina.

Una volta allertati, i soccorsi sono intervenuti in forze. Insieme all'ambulanza e all'elicottero del 118 sono arrivati sul posto gli specialisti del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco con l'elicottero e i Carabinieri.

Il ferito è stato estratto, stabilizzato e caricato a bordo dell'elisoccorso, per poi essere trasferito in ospedale. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.

++ Seguiranno aggiornamenti ++