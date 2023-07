Trattore nel fosso, 57enne ferito nelle campagne di Carpi

Questa mattina via Griduzza, già nota per essere teatro di diversi sinistri anche gravi, ha visto l'incidente ad un mezzo agricolo. Un trattore che trasportava un rimorchio, infatti, si è ribaltato nel campo a margine della carreggiata. Il conducente del mezzo è riuscito fortunatamente ad allontanarsi autonomamente prima che potesse riportare conseguenze dall'incendio che si è sviluppato a seguito della fuoriuscita di carburante. Fiamme che sono poi state domate rapidamente sena che causassero particolari danni.

Sul posto sono accorsi il 118 e i Vigili de Fuoco, seguiti anche dalla Polizia Locale. L'agricoltore, un uomo di 57 anni, è stato soccorso anche dall'arrivo dell'eliambulanza di Parma ed è stato portato al Pronto Soccorso di Baggiovara. Fortunatamente l'uomo non ha riportato particolari conseguenze e si trova ricoverato in Osservazione Breve Intensiva.

Via Griduzza è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e poi il recupero del mezzo, che è uscito di strada non lontano dal Cavo Lama.