Trattore con rimorchio si ribalta in via Vignolese, ferito il conducente

Questa mattina alle 9.30 circa un trattore agricolo che trasportava un rimorchio carico di rotoballe si è rovesciato mentre effettuava una svolta per immettersi su via Vignolese. E' accaduto in zona Collegarola, alle porte della città di Modena, in corrispondenza del distributore di carburante Tedeschini. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale.

Il conducente del mezzo, un uomo di mezza età, è rimasto incastrato nella cabina di guida ed è stato estratto grazie all'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure del 118. L'uomo è stato caricato in ambulanza per poi essere trasferito all'Ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità.

Il trattore si è ribaltato a lato della carreggiata: via Vignolese risulta quindi percorribile, ma la Polizia Municipale ha istituito un senso alternato per permettere i soccorsi. Inevitabili le code in ambo le direzioni. La circolazione è stata regolarmente ripristinata dopo le 10.30.

