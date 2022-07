Automobilista ubriaco a Pavullo, in auto anche un coltello e tre spinelli

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pavullo nel Frignano sono intervenuti per un incidente stradale di lieve entità avvenuto nel centro urbano. Tuttavia il conducente del veicolo, un 37enne, nel corso dei rilievi è risultato positivo al test con etilometro.

Non solo. Durante le attività i Carabinieri hanno ispezionato il veicolo e trovato all’interno dell’abitacolo un coltello della lunghezza di 20 cm e tre spinelli. L

’uomo è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltreché segnalato amministrativamente per la detenzione di stupefacenti. La patente di guida è stata immediatamente ritirata per la sospensione.