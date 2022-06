Finisce con l'auto sulle aiuole in viale Crispi, ubriaco denunciato

Aveva un tasso alcolico tre volte il consentito un automobilista 25enne denunciato dalla Polizia locale di Modena dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 della notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio in viale Crispi. L’uomo, infatti, è finito col veicolo in un’aiuola.

Come ricostruito dall’Infortunistica, l’uomo, originario della Spagna e residente in città, stava viaggiando in direzione del centro cittadino con la sua Alfa Romeo 159, quando, per ragioni in corso di accertamento, ha sbandato e ha danneggiato lievemente le aiuole collocate al centro della carreggiata. Quindi ha accostato, anche per verificare i danneggiamenti subiti dal mezzo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, impegnate nei controlli previsti nell’iniziativa “Tutti con la 1”, che hanno avviato i rilievi e hanno effettuato gli accertamenti con l’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 25enne, con un tasso di poco superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). All’uomo, quindi, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada; gli è stata ritirata la patente, emessa dalle autorità spagnole, e l’Alfa Romeo, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni.