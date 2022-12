Incidente a Vaglio di Lama Mocogno, perde la vita un 75enne

La sua jeep fuori controllo ha impattato contro un muretto di contenimento lungo la Provinciale 40, a Vaglio di Lama Mocogno. Uno scontro a seguito del quale un 75enne ha riportato gravi ferite: è accaduto ieri pomeriggio intorno alle ore 18, nei pressi dell'abitato della piccola frazione.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi e non si esclude che le cause siano riconducibili ad un malore alla guida. L'uomo, residente in zona, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara.

Purtroppo, a distanza di qualche ora, è avvenuto il decesso presso l'ospedale modenese.