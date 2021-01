Scontro su via Ancora in zona Magreta, due persone ferite

Una 22enne e un 58enne sono stati portati in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Verso el 18.30 di questo pomeriggio due auto si sono scontrate lungo via Ancora, la strada che collega Sassuolo a Magreta. L'impatto è avvenuto nei pressi della frazione formiginese, in un tratto non certo nuovo a sinistri stradali.

Una delle due auto si è ribaltata su un fianco. I due conducenti, una donna di 22 anni e un uomo di 58 sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da ambulanza e automedica del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale e al momento non si conoscono le loro esatte condizioni.

L'intervento dei sanitari è stato accompagnato da quello dei Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza i mezzi incidentati. Strada chiusa al transito.