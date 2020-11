Finisce in una scarpata con l'auto, trasportato in ospedale dall'eliambulanza

Poco dopo le ore 20 di ieri un automobilista che stava percorrendo via Arbozzola, stretta strada che collega Acquaria a Casine, a valle di Sestola, è finito oltre la carreggiata. L'Alfa Romeo Stelvio è caduta in una scarpata e si è arrestata contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi in forze, con i Vigili del Fuoco di Pavullo e Fanano che hanno estratto l'automobilista per poi affidarlo alle cure del 118. I sanitari e il medico hanno fatto intervenire anche l'eliambulanza di Bologna, che può operare anche di notte, e l'automobilista è quindi stato trasferito in volo a Baggiovara. Le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione.

I rilievi dell'incidente, pare del tutto autonomo, sono stati eseguiti dai Carabinieri.