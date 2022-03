Scontro con un'auto, ferito un giovanissimo motociclista

Intorno alle 17.30 di questo pomeriggio si è verificato l'ennesimo incidente stradale all'incrocio tra via Bellini e via Crespellani, in zona Musicisti. A scontrarsi sono state una Fiat Panda guidata da una donna che percorreva via Bellini in direzione di via Bonaccini e una moto da cross di di piccola cilindrata guidata da in ragazzo che percorreva via Crespellani in direzione di via Morselli.

Nell'impatto in giovane centauro è finito a terra, riportando diverse lesioni abbastanza serie. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 giunto in ambulanza, supportato da alcuni cittadini presenti. In seconda battuta è arrivato anche il medico del 118. Il ragazzo, di 14 anni, è poi stato trasportato in ospedale: non si trova in pericolo di vita.

Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale. Via Bellini è stata chiusa al transito e il traffico deviato.