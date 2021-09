Incidente a Fiorano, furgone si schianta contro un edificio

Ferito il conducente, poi trasportato in ospedale. Nessun altro mezzo coinvolto. Danni anche al fabbricato rurale

/ Via Cameazzo

Questa mattina intorno alle ore 9.30 un furgone si è schiantato contro un edificio lungo via Cameazzo. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla curva di via Viazza, per ragioni ancora da chiarire. Il conducente del cassonato avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri mezzi, impattando poi violentemente contro il muro di un fabbricato rurale al civico 64.

Il 118 è intervenuto immediatamente con ambulanza e automedica, mentre i Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente per affidarlo ai sanitari. L'uomo ha riportato diverse lesioni ed è stato trasferito in ospedale: al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.