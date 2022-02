L'auto si ribalta, ferito un 90enne in via Camurana

Questa mattina intorno alle 10.30 si è verificato un incidente stradale in via Camurana, strada di campagna che collega i territori di San Felice e Mirandola. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'incorcio con via Sant'Antonio e ha visto coinvolta una sola auto, una Fiat Punto guidata da un anziano di 90 anni. Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente autonomo, con il guidatore che ha perso il controllo finendo per capovolgersi su un fianco.

Il 90enne è stato estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del 118. Non si troverebbe in condizioni particolarmente gravi.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. Strada chiusa al transito.