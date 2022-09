Auto si ribalta alle porte di Spilamberto, chiusa via Castelnuovo

Questa mattina intorno alle 7.30 si è verificato un incidente stradale alle porte di Spilamberto. Un'auto che procedeva in direzione del centro cittadino, per cause da ricostruire, si è ribaltata al centro della carreggiata di via Castelnuovo (SP16), all'altezza del civico 944, al limitare del centro abitato.

Il conducente è stato soccorso dal 118 con l'ausilio del Vigili del Fuoco. Non si conoscono le sue precise condizioni, ma non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.

La strada è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi, i rilievi da parte delle forze dell'ordine e la rimozione del mezzo incidentato.