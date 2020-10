Castelvetro, motociclista si scontra con un trattore e perde la vita

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, Si è verificato un incidente dall'esito mortale sulle prime colline di Castelvetro. Una moto che procedeva lungo via Croce si è scontrata con il rimorchio trasportato da un trattore, che si immetteva sulal stessa via all'altezza dell'incrocio con via Pagliarola.

Il centauro è rimasto incastrato sotto il rimorchio e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario e del medico del 118.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale delle Terre di Castelli: via Crice è stata interrotta al traffico per contentire i rilievi.