Finisce con l'auto nel torrente, ferito un giovane automobilista

Poco prima delle 9.00 di questa mattina si è verificato un grave incidente in via Croce, nel territorio di Castelvetro.

Un auto che procedeva in direzione di Solignano è uscita di strada proprio all'altezza del ponte sul torrente che attraversa la strada in prossimità della trattoria Bolognina. Le cause della fuoriuscita di strada non sono ancora chiare, ma quello che è certo è che la Peugeot condotta da un giovane ha scartato sulla destra finendo nella scarpata e interrompendo la sua corsa dopo essersi cappottata proprio nel centro del corso d'acqua.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale delle Terre di Castelli. Con un grande sforzo il ragazzo è stato estratto dall'abitacolo schiacciato della sua auto, per poi essere affidato alle cure dei sanitari. L'elisoccorso giunto da Pavullo ha poi trasportato il ferito all'ospedale di Baggiovara.

Mentre gli agenti della Locale hanno chiuso al traffico via Croce e avviato i rilievi, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato il camion gru per recuperare il veicolo incidentato, che è stato riportato accanto alla sede stradale.