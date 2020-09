Tampona un'auto in via Da Vinci poi si allontana, denunciato un 44enne

Ha tamponato un’altra auto e si è allontanato senza lasciare alcun riferimento, ma nell’arco di poche ore è stato rintracciato dalla Polizia locale di Modena che lo ha denunciato: si tratta di un 44enne modenese, accusato di essere scappato dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 10 settembre in via Da Vinci. Ora l’uomo rischia fino a tre anni di reclusione per le conseguenze dello scontro nel quale era rimasto lievemente ferito un 60enne.

Secondo la ricostruzione dell’Infortunistica, il sinistro è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale, all’altezza del quale una Fiat Punto guidata da un 60enne rumeno, residente in città, ha rallentato venendo però tamponato da una Opel condotta dal 44enne. I veicoli hanno accostato e tra i due uomini c’è stato un confronto sull’accaduto, ma dopo qualche minuto il 44enne si sarebbe allontanato. A causa dell’urto, il 60enne ha dovuto far ricorso alle cure mediche per le contusioni riportate, fortunatamente lievi, con una prognosi di pochi giorni.

Una pattuglia del Comando di via Galilei, nel frattempo intervenuta sul posto, ha avviato gli accertamenti e ha raccolto la testimonianza del 60enne, che ha fornito indicazioni sulla targa della Opel. I controlli hanno condotto nella Bassa modenese, dove è stato localizzato il proprietario del mezzo; dalle successive verifiche è emerso che al momento del sinistro al volante c’era un amico di famiglia, appunto il 44enne, che vive in città. È stato quindi rintracciato l’uomo e sulla carrozzeria della Opel, che era ancora nella sua disponibilità, sono stati riscontrati i lievi danneggiamenti compatibili col tamponamento.

Alla luce del rilievi, la Polizia locale ha contestato la violazione dell’articolo 189 del Codice della strada che, in caso di schianto, prescrive l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite. Se l’automobilista dovesse essere riconosciuto colpevole dall’autorità giudiziaria, competente per questa ipotesi di reato, nei suoi confronti potrebbe essere applicata anche la sospensione della patente per un periodo che può arrivare a cinque anni.