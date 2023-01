Grave incidente in via Emilia, tre feriti in zona Cavazzona

Un grave incidente ha visto coinvolte tre auto e una bicicletta questa mattina poco prima di mezzogiorno lungo la Statale 9 Via Emilia. I veicoli si sono scontrati nel tratto rettilineo compreso fra l'abitato di Castelfranco Emilia e località Cavazzona, finendo nel fosso al margine della carreggiata. Al momento non è stato possibile acquisire dettagli sulla dinamica e su altri elementi.

A bordo si trovavano tre persone, che sono rimaste ferite. I Vigili del Fuoco e il 118 hanno estratto dall'abitacolo di una delle due auto il paziente in condizioni più gravi: si tratta di un uomo di 54 anni. Il ferito è stato caricato a bordo dell'eliambulanza fatta intervenire da Bologna e trasferito all'ospedale Maggiore in codice rosso. Si trova ricoverato in Medicina d'Urgenza in condizioni stabili.

Anche una donna di 55 anni è stata accompagnata al nosocomio bolognese con ferite di media gravità, mentre un altro automobilista di 47 anni è uscito illeso dallo scontro.