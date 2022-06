Scontro fra auto e camion, grave un 31enne. Via Emilia chiusa per ore

Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 6.30 in via Emilia. E' accaduto tra Modena e Castelfranco Emilia, in località Pilastrello. Un camion che viaggiava in direzione di Castelfranco e una vettura che procedeva in direzione opposta si sono scontrati nella percorrenza di una curva, all'altezza del civico 144 di via Emilia Ovest. Un impatto violento.

Due ambulanze e l'automedica si sono precipitate sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, un uomo di 31 anni: il paziente è stato estratto dall'abitacolo e trasferito in codice rosso all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero gravi. Illeso invece il camionista, un uomo di 56 anni.

La Polizia Locale di Castelfranco e San Cesario, con il supporto del personale Anas, ha chiuso al transito la Statale, nel tratto compreso fra fra via Claudia e via Sant'Anna. A seguito dei soccorsi, dei rilievi e delle operazioni di sgombero, via Emilia è stata riaperta al transito intorno alle ore 10.