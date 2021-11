Furgone si ribalta dopo un incidente e perde una cisterna di benzina, via Emilia chiusa

Poco dopo le ore 20 si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un furgone cassonato lungo la via Emilia, tra Modena e Castelfranco Emilia. A seguito dell'impatto, avvenuto in una semicurva nel tratto fra via Mavora e via Claudia, il furgone si è ribaltato su un fianco e ha perso il proprio carico, una cisterna contenente benzina.

Il conducente del mezzo ribaltato è uscito illeso, mentre quello dell'auto ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal 118 e portato al pronto Soccorso per accertamenti.

La particolare dinamica ha reso necessario chiudere al traffico via Emilia. L'emergenza è stata gestita dai Carabinieri, così come i rilievi del sinistro. I Vigili del Fuoco sono invece intervenuti per garantire l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di recupero della cisterna, avvenute grazie ad un carro attrezzi supplementare.