Auto si cappotta in via Emilia tra Modena e Castelfranco, un ferito

Intorno alle 4 della notte appena trascorsa si è verificato un incidente lungo via Emilia, nel territorio al confine tra San Cesario e Castelfranco Emilia. Il conducente di un'auto è finito fuori strada, schiantandosi contro un palo e ribaltandosi sul tettuccio: è accaduto nel tratto fra via Mavora e via Claudia, dove la Statale compie una semicurva. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e preso in carico dai sanitari, per poi essere trasportato in ospedale. Non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.