Autocisterna si scontra con tre auto, un ferito in via Emilia Est

Poco dopo le ore 9 di questa mattina si p verificato un incidente in via Emilia Est, in zona artigianale. Per cause da accertare una cisterna ha colpito un pick-up proprio di fronte al concessionario Ferrari. Danneggiate anche due auto in sosta.

Ad avere la peggio il conducente del pick-up, un 51enne, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a Baggiovara. Ha riportato un trauma abbastanza serio, ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e il traffico ha subito rallentamenti. Si procede a senso unico alternato.

Circa mezz'ora prima, intorno alle 8.20 un altro incidente ha costretto alla chiusura del cavalcavia Cialdini. Probabilmente anche a causa del ghiaccio sull'asfalto cinque auto sono state protagoniste di una carambola proprio sopra il cavalcavia. Fortunatamente gli impatti fra i mezzi non sono stati troppo violenti.

Sul posto il 118, ma non si segnalano conseguenze significative per gli automobilisti coinvolti. Disagi alla circolazione e deviazione segnalate in loco dalla Municipale.