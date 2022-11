Via Emilia Est, ferito un pedone travolto da un'auto

Oggi pomeriggio intorno alle 17.15 si è verificato un incidente in Via Emilia Est, all'altezza del distributore di carburante Esso in località Fossalta. Un uomo è stato investito da un'auto in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

L'impatto con la Toyota Yaris, che procedeva in direzione periferia, è stato particolarmente violento. Il pedone ha battuto contro il parabrezza dell'auto per poi ricadere sull'asfalto riportando anche un trauma cranico.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato lesioni serie, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Modena che ha eseguito i rilievi e ascoltato il giovane alla guida dell'auto. La circolazione in Via Emilia è rimasta bloccata per circa 40 minuti.