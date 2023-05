Scontro in via Emilia al bivio per Gaggio, due persone ferite

L'incrocio tra via Emilia e via Mavora è stato nuovamente teatro di un grave incidente. E' accaduto poco prima delle ore 15 di oggi pomeriggio quando una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate proprio in corrispondenza dell'intersezione tra le due strade. L'esatta dinamica è ancora da chiarire ed è attualmente al vaglio della Polizia Locale.

Nello scontro hanno riportato lesioni abbastanza serie sia il motociclista che il conducente dell'auto. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 intervenuto con due ambulanze e l'automedica. I due feriti sono stati caricati a bordo dei mezzi di soccorso per essere poi trasportati all'ospedale di Baggiovara con lesioni di media gravità. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sull'incidente è intervenuta in prima battuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha bloccato il traffico per consentire i primi soccorsi. La successiva gestione della viabilità e i rilievi sono stati presi in carico dalla Polizia Locale di San Cesario sul Panaro. Il traffico procede a senso unico alternato e si segnalano incolonnamenti in ambo le direzioni.

Lungo la coda che si è formata in direzione Modena, si è verificato un tamponamento tra due automobili. Questo secondo incidente, avvenuto all'altezza dell'Hotel Riverside, ha rallentato ulteriormente il traffico. Sul posto sono accorsi gli stessi Carabinieri intervenuti nell'incidente verificatosi all'incrocio con via Mavora e un'ambulanza, ma gli automobilisti coinvolti non avrebbero riportato conseguenze significative.