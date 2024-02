Travolta lungo la via Emilia, 50enne grave in Terapia Intensiva

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente in via Emilia, nei pressi dell'ex Mac2, nel territorio di San Cesario sul Panaro. Da una prima ricostruzione, una donna sarebbe stata investita da un furgone mentre si trovava a bordo strada, probabilmente intenta ad attraversare la Statale. In quel punto si trovano infatti le strisce pedonali che collegano anche le due fermate delle corriere di linea.

L'impatto è stato particolarmente violento e la donna è stata sbalzata sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Soccorsa da un'ambulanza è poi stata stabilizzata e caricata a bordo dell'elisoccorso, fatto arrivare per l'occasione da Bologna. La 50enne è quindi stata trasferita all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverata in Terapia Intensiva, con prognosi ancora riservata.

Per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Cesario. Per consentire soccorsi e accertamenti è stato necessario r