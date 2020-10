Tamponamento e uscita di strada, via Emilia Ovest bloccata

Nel primo pomeriggio tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente lungo via Emilia Ovest, tra Cittanova e la rotatoria di Marzaglia. Da una prima ricostruzione una BMW che procedeva in direzione di Modena ha tamponato la Lancia delta che la precedeva ed ha invaso la corsia opposta. Una Volkswagen che sopraggiungeva in direzione contraria è finita fuori strada per evitare la BMW e si è schiantata contro una recinzione.

Fortunatamente si sono avute conseguenze minime per la satute dei conducenti coinvolti. Il 118 si è occupato solamente della donna a bordo della Lancia tamponata.

I rillievi sono stati eseguiti dall'Infortunistica della Polizia Municipale. Via Emilia Ovest è stata completamente chiusa al traffico in corrispondenza dell'incidente con lunghe code che si sono formate in ambo le direzioni. La circolazione è stata poi riaperta a senso unico alternato dopo circa 45 minuti.