Abbatte la segnaletica in via Emilia Ovest, denunciato automobilista ubriaco

All’automobilista, rimasto illeso, non è bastato raccontare di non essersi accorto del manufatto al centro della strada mentre era intento a spostarsi completamente sull’altro lato della via: sottoposto all’alcol test, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue ben oltre il consentito. Gli operatori della Polizia locale di Modena, intervenuti sul luogo dell’incidente, gli hanno contestato, quindi, il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, per quanto riguarda la seconda fascia di gravità individuata dalle normative.