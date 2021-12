Incidente in via Emilia Ovest, grave un ciclista 57enne

Questa mattina poco dopo le ore 10 un ciclista è stato vittima di un incidente lungo via Emilia Ovest, alla periferia di Modena. E' accaduto in zona Bruciata, mentre l'uomo stava procedendo a bordo strada, proprio sotto il ponte dell'autostrada. Un'auto che sopraggiungeva alle sue spalle lo avrebbe urtato, facendolo rovinare a terra.

L'uomo, un 57enne, è stato soccorso da ambulanza e automedica, per poi essere trasferito in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara ed essere affidato al Trauma Team.

La polizia Locale di Modena ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Questo ha comportato uan congestione del traffico in via Emilia Ovest che è durata per circa due ore.