Frontale a Ponte Sant'Ambrogio, tre feriti e via Emilia bloccata

Pochi minuti dopo le 18 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente lungo via Emilia, alle porte di Modena. Lo scontro ha coinvolto due auto che viaggiavano in senso opposto - una Volvo XC60 e una Dacia Logan - ed è avvenuto in prossimità del ponte Sant'Ambrogio, dal lato modenese. L'esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Tre le persone rimaste ferite a bordo dei veicoli: una donna che guidava il suv e due uomini sul'altra auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118. I feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati in ospedale: tutti e etre avrebbero riportato ferite di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita.

La Polizia Locale ha chiuso al transito via Emilia per consentire soccorsi e rilievi. La Statale è stata riaperta a senso unico alternato dopo circa un'ora. Si sono registrate code di un paio di chilometri in ambo le direzioni.