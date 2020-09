Investito da un'auto in strada Formigina, grave un pedone

Intorno alle ore 16 di oggi si è verificato un incidente lungo strada Formigina, nel tratto compreso tra via Lagrange e via Saragat. Un pedone è stato investito da un suv marca Opel mentre stava attraversando la strada: l'auto condotta da un uomo, che procedeva in direzione centro, lo ha colpito frontalmente in modo violento e lo ha sbalzato sull'asfalto. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Il ferito, B.L. di 39 anni, è stato soccorso da ambulanza automedica: è rimasto cosciente, ma ha riportato un trauma cranico serio ed è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale di Baggiovara. Non si conoscono al momento le sue effettive condizioni di salute.

La Municipale ha chiuso al transito la corsia di strada Formigina nel tratto interessato per eseguire i rilievi. Seguiranno aggiornamenti