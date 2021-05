Travolto da un furgone a Magreta, muore un giovane in via Fossa

Via Fossa

Tragedia nel pomeriggio nelle campagne di Magreta. Un uomo è stato travolto da un furgone lungo via Fossa, nei pressi dell'incrocio con via San Gaetano. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: pare che la vittima si trovasse a piedi lungo la via di campagna, quando è sopraggiunto il mezzo che lo ha investito.

Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma l'intervento di rianimazione si è rivelato vano. Il medico non ha potuto che constatare il decesso.

La circolazione su via Fossa è stata interrotta: sul fatto sta indagando la Polizia Locale di Formigine. Seguiranno aggiornamenti