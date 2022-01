Incidente in via Giardini, ciclista investiva da un'auto

Questa mattina, pochi minuti prima delle ore 13, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una bicicletta in via Giardini a Modena. Lo scontro è avvenuto all'intersezione con via Forlanini. L'auto, una Opel guidata da un uomo, ha impattato contro la bici che stava attraversando la Giardini condotta da una donna.

La signora è stata sbalzata a terra ed ha riportato diversi traumi. L'automobilista ha prestato il primo soccorso e chiamato il 118: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. La ciclista è stata caricata a bordo del mezzo di soccorso e poi trasportata al vicino ospedale di Baggiovara: fortunatamente le ferite riportate non sono particolarmente gravi e la donna non è in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.