Incidente in via Giardini, un automobilista ferito gravemente

Scontro fra due auto all'incrocio con via Formigina. Viabilità bloccata

Pochi minuti dopo le 17 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Giardini e strada Formigina, tra Saliceto e Baggiovara. Da una prima ricostruzione una Ford Ecosport si è immessa su via Giardini dove è stata violentemente colpita da una Fiat Bravo che procedeva in direzione periferia.

Nell'impatto la Ford è finita contro il guardrail e il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per forzare le lamiere ed estrarre il ferito, che è stato poi affidato al 118. L'uomo ha riportato lesioni importanti, ma non so conoscono le sue precise condizioni. È stato poi trasportato al vicino ospedale di Baggiovara.

In un primo momento è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale di passaggio, poi la Polizia locale di Modena che ha eseguito i rilievi del sinistro.

Via Giardini è stata chiusa tra la rotonda di Baggiovara è lo svincolo per la Complanare.