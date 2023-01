Investita da un'auto mentre attraversa la strada, grave una donna in via Giardini

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.10, si è verificato un incidente stradale lungo via Giardini, alla periferia di Modena. Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali poste in prossimità del civico 1061, a poche decine di metri dall'incrocio con strada Contrada.

L'auto, una Mini condotta da una donna che procedeva in direzione del centro città, ha urtato la signorache si trovava ormai a metà dell'attraversamento. La donna è stata sbalzata in avanti di qualche metro riportando un trauma cranico e altre lesioni. Soccorsa dal personale sanitario e dal medico del 118, è stata caricata in ambulanza per poi essere trasportata all'ospedale di Baggiovara. Il trauma è stato violento, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Modena ha raggiunto il luogo dell'incidente per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Per consentire i rilievi è stato necessario chiudere una corsiadi via Giardini e regolare il traffico a senso unico alternato.