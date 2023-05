Inversione azzardata in via Giardini, due donne ferite dopo lo scontro

Via Giardini, nella prima periferia di Modena, è stata teatro di un incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 14.45. Il tratto interessato è quello compreso fra gli incroci con via Varoli e via Panni, tradizionalmente caratterizzato da un'alta incidentalità. In questo caso sono state coinvolte due auto, una Nissan Note e una Audi A1.

Da una prima ricostruzione fornita dai testimoni, a causare l'incidente sarebbe stata la manovra azzardata della Nissan, che si sarebbe immessa in retromarcia sulla Giardini da un passo laterale, effettuando un'inversione durante la quale è stata centrata dall'altra auto, che procedeva in direzione della periferia.

Ad avere la peggio proprio le due donne a bordo della Nissan, che sono state soccorse dal 118. Una volta immobilizzate, sono state caricate a bordo di due ambulanze per essere accompagnate in ospedale. Da valutare l'entità dei traumi riportati, ma le due ferite non si trovano in pericolo di vita. Illese invece una donna e una ragazzina a bordo dell'altro mezzo.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Modena. La viabilità è rimasta regolare, seppur con rallentamenti.