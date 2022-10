Investita da un'auto mentre attraversa via Giardini, grave una donna

Questa mattina poco dopo le ore 10 si è verificato un incidente in via Giardini, nella zona del Gallo. Un'auto che procedeva in direzione periferia ha travolto una donna che stava attraversando la strada. L'impatto è avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali davanti al supermercato Ecu, ma l'esatta dinamica dei fatti dovrà essere vagliata dalla polizia locale.

La donna contro il parabrezza della Citroen Xsara Picasso per poi essere sbalzata a terra. Soccorsa in prima battuta da alcuni testimoni, è poi stata caricata in ambulanza trasportata all'ospedale di Baggiovara. La signora, di mezza età, ha riportato lesioni significative ma è rimasta cosciente. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Illeso ma sotto shock il conducente dell'auto, un cittadino straniero, che è stato a sua volta trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e via Giardini è stata chiusa al transito in direzione della periferia.