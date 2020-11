Auto si ribalta in via Giotto, ferito il conducente

Verso le 16.30 un automobilista di passaggio in via Giotto ha urtato contro un'auto in sosta a bordo strada ed il suo mezzo si è ribaltato su un fianco. L'uomo è stato soccorso ed estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno divuto rimuovere il parabrezza dell'auto per contentire l'uscita del guidatore.

Il 118 ha preso in carico il paziente, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi.