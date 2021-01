Via Gobetti, ragazza investita da un'auto sulle strisce pedonali

Intorno alle 17.30 di oggi si è verificato un incidente lungo via Gobetti, a Modena, in corrispondenza dell'attraverso pedonale posto all'incrocio con via Archirola. Una Fiat Punto, condotta da una donna di mezz'età, ha colpito una giovane ragazza straniera che stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'impatto è stato abbastanza violento e la giovanissima, minorenne, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, che l'ha poi trasferita in ospedale. Le sue condizioni esatte non sono note, ma non si trova comunque in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Municipale, mentre altri agenti hanno regolato il traffico particolarmente congestionato, chiudendo alternativamente via Gobetti e via Archirola in direzione di piazza Manzoni.