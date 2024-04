Malora al volante, auto si scontra contro un palo in via Gobetti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle 17.15 di oggi pomeriggio un'auto è stata protagonista di un incidente. La Fiat 500 condotta da un uomo di 47 anni stava percorrendo via Gobetti verso Piazza Manzoni, quando l'automobilista ha perso il controllo: prima ha urtato un veicolo in sosta sulla destra della carreggiata, poi ha scartato verso sinistra, finendo per schiantasi contro un palo nell'aiuola che divide in due la strada.

Il 47enne è quindi stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. L'incidente è stato causato da un malore e le conseguenze dovute all'impatto con il palo sono state minime. L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per la gestione della viabilità e i rilievi. Da valutare i danni al palo dell'illuminazione pubblica, soprattutto in virtù del fatto che vi sono attaccate alcune telecamere della videosorveglianza comunale.