Via Gottardi, anziano investito mentre attraversa la strada

Un 78enne residente in zona è stato urtato da un’Opel Corsa guidata da una 29enne. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi sull’incidente

È ricoverato in ospedale con ferite di media gravità un anziano di 78 anni investito da un’auto intorno alle 9.30 della mattinata di oggi, giovedì 1 aprile, in via Gottardi. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale di Modena, l’anziano, residente nelle vicinanze, stava attraversando a piedi la strada quando è stato urtato da un’Opel Corsa guidata da una 29enne, residente a Campobasso, che si stava immettendo in via Gottardi provenendo da via Fratelli Cairoli. Dopo l’urto, l’anziano è terminato a terra ed è stata la stessa automobilista ad allertare i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 78enne all’ospedale di Baggiovara, dove si trova in prognosi riservata, mentre l’Infortunistica della Polizia locale ha avviato gli accertamenti sull’incidente.