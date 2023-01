Incidente in via Imperiale, automobilista portato in ospedale dall'eliambulanza

Intorno alle ore 13 di ieri si è verificato un incidente nelle campagne di Mirandola. E' accaduto in via Imperiale, dove un automobilista ha perso il controllo dell'auto, percorrendo una curva in prossimità dell'incrocio con via Getta. L'auto, una Volkswagen Passat, è finita oltre il ciglio della strada, terminando la propria corsa contro un albero. n urto violento, ma per certi volte provvidenziale: senza l'ostacolo della vegetazione, il mezzo sarebbe finito per inabissarsi nel canale Sabbioncello che costeggia a strada.

I residenti della zona hanno allertato i soccorsi e si sono spesi in prima persona con un trattore per recuperare il mezzo e riportarlo in carreggiata.

L'uomo che si trovava a bordo è stato soccorso dal 118: i sanitari giunti in ambulanza hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito ha riportato un forte trauma cranico, ma non tale da far temere per la sua vita. L'eliambulanza lo ha trasportato all'Ospedale di Baggiovara.

Per gestire i rilievi e le operazioni di soccorso è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola.