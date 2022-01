Modena Est, ennesimo incidente all'incrocio di via dell'Artigianato

Ieri pomeriggio intorno alle 17.45 si è verificato un incidente all'incrocio tra via dell'Artigianato e viale Caduti sul Lavoro. C'è stata probabilmente una mancata precedenza all'origine dello scontro, che ha coinvolto un Golf e un furgone Ford. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare soccorso ad un automobilista, che tuttavia non ha riportato lesioni particolarmente significative.

La Polizia Locale ha svolto i rilievi del sinistro, che ha anche costretto ad uno stop gli autobus della linea 8 che transitano proprio in quella zona di Modena Est.

L'incidente di ieri è purtroppo un episodio tutt'altro che isolato. Quell'incrocio della zona artigianale è infatti un punto critico, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi sinistri con feriti. L'ultimo risale allo scorso settembre, quando di prima mattina una donna era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Nei mesi precedenti si erano avuti altri scontri fra auto, con capottamenti e invasioni di marciapiede e aiuole da parte dei veicoli fuori controllo.

Una situazione di pericolo evidente, che da tempo preoccupa i residenti. Più volte la situazione è stata segnalata all'Amministrazione Comunale, con la richiesta di interventi per la messa in sicurezza dell'incrocio, con l'obiettivo primario di ridurre la velocità dei veicoli, che in quei larghi viali del comparto artigianale sfrecciano spesso ben oltre i limiti consentiti. Al momento però il Comune non si è ancora mosso.