Incidente sul cavalcavia Lamarmora, quattro persone ferite

Intorno alle 10.45 di oggi due veicoli si sono scontrati in viale Lamarmora, proprio sul cavacavia della Tangenziale di Modena. Una Renault Megane ha impattato contro la fiancata di un furgoncino Ford di un'azienda con sede poco distante dal luogo dell'incidente. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica, ma dai primi rilievi parrebbe che il furgone abbia compiuto una inversione di marcia, proprio mentre sopraggiungeva l'auto.

Le persone a bordo dei due mezzi, due per ciascuno, sono state soccorse dai sanitari e dal medico del 118, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. I quattro feriti sono stati quindi trasportati in ospedale, con lesioni di diversa entità. Non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale, mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico a senso unico alternato. Sul posto anche il personale Anas.