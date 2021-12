Auto si cappotta a Pavullo, ferita una donna

Cappottamento stamane per un'auto che stava percorrendo via Lughetto, la stretta strada che costeggia il torrente Scoltenna nel territorio di Pavullo, in zona Olina. Sembrerebbe si sia trattato di un incidente autonomo: la conducente del mezzo ha perso il controllo, finendo sul tettuccio.

La donna è stata soccorsa dal 118 e dai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare i divaricatori idraulici per forzare le lamiere della Renault ribaltata ed estrarre l'automobilista, che è poi stata affidata ai sanitari. Non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi.