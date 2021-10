Zona Morane, bambino di 11 anni investito da un'auto

Oggi alle 7.30 è stato urtato da un'auto in via Magenta a Modena. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Nervi, nei pressi del plesso scolastico "Rodari", mentre il ragazzino stava attraversando da solo la strada.

Il conducente si è immediatamente fermato ed è stato il primo a restare soccorso e chiedere l'intervento del 118. Il bimbo è stato quindi soccorso dai sanitari e portato al Policlinico: ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi e chiuso al traffico per circa due ore il tratto di via Magenta.