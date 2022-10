Investita da un'auto mentre attraversa la strada, ferita una donna a Castelfranco

Grave incidente nella prima serata di oggi a Castelfranco Emilia. Intorno alle 19.15 una donna è stata investita da un'auto in via Magenta: l'impatto tra la signora e una Mazda che procedeva in direzione de Le Magnolie è avvenuto in corrispondenza del parco pubblico compreso fra via Zanasi e via Zanolini.

A seguito dell'impatto la donna ha prima sbattuto sul cofano dell'auto per poi cadere a terra, subendo anche un trauma cranico. Con lei si trovava anche una ragazza adolescente che è rimasta fortunatamente illesa.

L'ambulanza del 118 ha soccorso la ferita insieme al'automedica giunta da Modena. Alla periferia di Castelfranco è stato fatto atterrare anche l'elisoccorso. Dopo un consulto tra i medici, si è deciso di trasferire la ferita in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire la dinamica del'accaduto.