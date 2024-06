Ennesimo incidente in via Marinuzzi, auto si ribalta dopo lo scontro all'incorcio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Scena vista e rivista all'incrocio tra via Marinuzzi/Respighi e via degli Scarlatti. Anche questa mattina l'intersezione tra le due strade in zona Modena Est è stata teatro di un incidente, dovuto ad una mancata precedenza. Un fatto ricorrente, seppur meno frequente negli ultimi anni rispetto al recente passato.

Secondo quanto ricostruito sul posto, Una Nissan che procedeva su via degli Scarlatti in direzione di via Emilia Est avrebbe attraversato l'incrocio scontrandosi con altre due auto che percorrevano via Marinuzzi/Respighi in sensi opposti. Il suv è stato colpito su entrambe le fiancate dalle altre due auto - una Porsche e una Audi - per poi capottarsi qualche metro oltre l'incrocio.

Le persone a bordo dei veicoli coinvolti sono uscite autonomamente per poi essere soccorse dal 118. In totale sono stati quattro i feriti lievi.

Sul posto sono intervenuto anche i Vigili del Fuoco per il recupero dell'auto ribaltata e la Polizia Locale di Modena per la gestione della viabilità e i rilievi.

L'incidente riapre il dibattito sulla sicurezza dell'incrocio in questione. Negli ultimi tempi sono stati effettuati alcuni interventi in via Respighi, in particolare con la creazione di spartitraffico tra le corsie, ma l'intersezione tra Marinuzzi e Scarlatti resta critica. I residenti da tempo chiedono dossi o dissuasori di qualche tipo, ma finora le richieste non hanno trovato riscontro nell'Amministrazione comunale.