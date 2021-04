Strada Minutara, ragazzino in bici investito da un'auto

Oggi pomeriggio intorno alle ore 18.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e giovanissimo ciclista. Lo scontro è avvenuto in strada Minutara, all'altezza dell'attraversamento pedonale posto fra le scuole e il campo da baseball. La Fiat Punto condotta da una donna che procedeva in direzione di via Emilia ha colpito il ragazzino in sella alla propria bici: l'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che sta ricostruendo l'accaduto.

L'impatto con l'anteriore dell'auto e poi con il parabrezza è stato violento e il giovanissimo ciclista è caduto sull'asfalto. Soccorso da infermiere e medico del 118, è poi stato trasportato al vicino Policlinico con un trauma importante. Non si conoscono ancora le sue esatte condizioni.

La Polizia Locale ha temporaneamente chiuso al transito strada Minutara per poter eseguire i rilievi.