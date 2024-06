Auto nel fosso lungo la Vignolese, ferita la conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 14.20 si è verificato un incidente lungo la Vignolese nel territorio di Spilamberto. Una donna di origine straniera stava percorrendo la Provinciale (via Modenese) in direzione del capoluogo, quando ha perso il controllo ed ha scartato verso sinistra. Tanto è bastato per far cadere l'auto di alcuni metri nel fosso che si trova al margine della carreggiata.

Fortunatamente la velocità del veicolo non era elevata la donna non ha riportato lesioni particolarmente gravi. Soccorsa dal 118 con ambulanza e automedica, è poi stata accompagnata all'Ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità, tra cui una sospetta frattura ad un braccio.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale delle Terre di Castelli per eseguire i rilievi. Non risultano altri veicoli coinvolti, anche perchè l'incidente è avvenuto nel tratto in cui attualmente si procede a senso unico a causa dei lavori di Anas. Quel tratto della Provinciale, tuttavia, si conferma abbastanza pericoloso a causa dell'assenza di qualsivoglia barriera che possa impedire ai mezzi di cadere nel canale nel caso in cui finiscano anche accidentalmente - come in questo caso - oltre il piccolo cordolo in cemento che delimita la sede stradale.